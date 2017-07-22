СБ ООН проведет экстренное заседание по Иерусалиму в понедельник

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Иерусалиме в понедельник, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее представитель Швеции в СБ ООН Карл Скау в своем микроблоге в Twitter заявил, что Швеция, Франция и Египет призвали Совет Безопасности провести экстренное заседание по вопросу деэскалации в Иерусалиме.
Sweden, France & Egypt request #UNSC to urgently discuss how calls for de-escalation in #Jerusalem can be supported. https://t.co/qavY8xtuxZ— Carl Skau (@CarlSkau) 22 июля 2017 г.
В Иерусалиме сохраняется напряженная обстановка. Трое палестинцев погибли, десятки получили ранения во время волны протестов против новых мер безопасности, введенных Израилем на Храмовой горе — одной из главных религиозных святынь города.
Ужесточение мер безопасности на Храмовой горе, спровоцировавшее недовольство палестинцев, стало реакцией на убийство неделю назад двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию святыни для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.