МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Европейский союз считает новый законопроект по санкциям против России и Ирана, опубликованный американским конгрессом, односторонними действиями Вашингтона и считает, что эти ограничения могут привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям, сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, ЕС опасается, что новые санкции могут негативно повлиять на усилия по диверсификации в сфере энергетики. Евросоюз также призвал США вести координацию по вопросу санкций, поскольку "односторонние меры" могут подорвать желаемый эффект.