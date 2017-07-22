В Иерусалиме израильские военные напали на корреспондента RT

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Корреспондент RT Далия Ан-Ниммари подверглась нападению израильских солдат в Иерусалиме, сообщил телеканал.

На опубликованных RT кадрах видно, как один из проходящих мимо израильских военных резко толкает репортера в спину.

Инцидент произошел возле Львиных ворот во время съемки репортажа о разгоне израильскими военными палестинцев, которые собрались на молитву. Столкновения разгорелись из-за запрета израильских властей на посещение главной городской мечети мужчинам моложе 50 лет.