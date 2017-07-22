В ФРГ осудили теракт на Западном берегу Иордана и столкновения в Иерусалиме

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии осудило убийство трех израильтян в поселении на Западном берегу реки Иордан и столкновения на востоке Иерусалима, унесшие жизни трех палестинцев.

Ранее сообщалось, что трое палестинцев погибли, десятки получили ранения в Иерусалиме во время волны протестов против новых мер безопасности, введенных Израилем на Храмовой горе — одной из главных религиозных святынь города.

"Мы осуждаем подлое убийство трех членов израильской семьи на оккупированной территории Западного берега реки Иордан. Мы также осуждаем жестокие столкновения, которые потрясли восточную часть Иерусалима и другие районы западного берега", — говорится в заявлении МИД ФРГ.

Министерство призвало стороны "внести вклад в деэскалацию ситуации" и не прекращать взаимодействие.

Пятница стала кульминацией выступлений местной мусульманской общины, недовольной установкой металлоискателей у третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Теракт в поселении на Западном берегу, унесший жизни трех израильтян, произошел после целого дня массовых арабо-мусульманских протестов.

Ужесточение мер безопасности на Храмовой горе, спровоцировавшее недовольство палестинцев, стало реакцией на убийство неделю назад двух израильских полицейских. Три боевика, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию святыни для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.