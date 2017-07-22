Трамп обвинил New York Times в срыве попытки США ликвидировать главаря ИГ*

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в срыве попытки американских военных ликвидировать Абу-Бакра аль-Багдади — главаря террористической группировки "Исламское государство"*.

"Оплошавшая New York Times сорвала попытку США убить одного-единственного самого разыскиваемого террориста. Их несчастная повестка важнее национальной безопасности", — написал Трамп в Twitter.

Трамп не пояснил, к чему относилось это высказывание. Позднее газета прокомментировала заявление, предположив, что твит, возможно, стал реакцией на репортаж телеканала Fox News, транслировавшийся незадолго до размещения поста.

В репортаже руководитель командования специальных операций США генерал Рэймонд Томас сообщил, что американские Вооруженные силы "очень близко подобрались" к аль-Багдади после ликвидации "министра нефти" ИГ* Абу Сайяфа в 2015 году. Однако, по его словам, из-за утечки в СМИ уничтожить главаря ИГ* не удалось. Как отмечает телеканал, речь идет о материале The New York Times, в котором описывается, каким образом США смогли добыть ценные сведения о группировке.

В пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что аль-Багдади, по его мнению, может быть жив. Ранее иракский новостной портал "Сумария ньюз" сообщил, что источник в ИГ* признал гибель террориста. Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела. До этого в Минобороны России заявили, что аль-Багдади мог быть уничтожен при ударе ВКС 28 мая в южном предместье Ракки.

Аль-Багдади, настоящее имя которого — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года. Тогда из мечети в захваченном ИГ* иракском городе Мосул он провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор в СМИ время от времени появляется информация о его ликвидации.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.