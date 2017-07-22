Трамп принял участие в спуске на воду нового авианосца ВМС США

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу принял участие в церемонии спуска на воду нового авианосца американских ВМС Gerald Ford, сообщает Белый дом.

Церемония состоялась на Восточном побережье США в Норфолке (штат Виргиния).

"Я ввожу в строй корабль Gerald Ford. Да благословит Господь этот корабль и всех, кто на нем будет служить", — приводятся слова Трампа в поступившем в РИА Новости релизе Белого дома.

USS Gerald R. Ford — серия многоцелевых атомных авианосцев США, строительство которых идет с 2009 года. Они были созданы как улучшенная версия авианосцев Nimitz и отличаются от них сокращенным за счет высокой степени автоматизации экипажем и меньшими эксплуатационными расходами.

Головной корабль заложен 14 ноября 2009 года. Всего планируется построить 10 кораблей.