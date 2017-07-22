Польские общественники восстановили советский памятник в Дзялдово

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Польская общественная организация "Курск" восстановила памятник на оскверненной братской могиле советских солдат в городе Дзялдово на севере страны, сообщил в Facebook глава организации Ежи Тыц.

"Сегодня сообщество "Курск" обновило оскверненную братскую могилу советских солдат в Дзялдово. Со времен предыдущего ремонта (2015 год) могилу оскверняли три раза. При последнем осквернении была украдена звезда, вмонтированная в верхушку монумента. Полиция никого не задержала. После нашего вмешательства объект снова выглядит достойно: вернулась звезда, мы покрасили весь памятник, вмонтировали снова вырванный металлический подсвечник, навели порядок вокруг", — рассказал Тыц.

Он напомнил, что во время Второй мировой войны немцы находились на территории города с 1939 по 1944 год. На территории Дзялдово был организован концлагерь, в котором, по некоторым данным, были убиты более 20 тысяч поляков, в том числе ксендзы. Жертвы нацистов захоронены на том же кладбище, что и советские военные, для почтения их памяти установлен памятник.

"Надпись на памятнике однозначно указывает, когда началось уничтожение поляков и когда закончилось. Конец немецким преступлениям в отношении польского населения наступил в 1944 году, когда пришла Советская армия. Общество Дзялдова описало свою благодарность на таблице, размещенной на главном монументе, стоящем на могиле. Как объяснить поведение поляков, уничтожающих советскую могилу? Я не могу найти рациональный ответ. Могу только заверить, что если не выносить уроков из лекции, которую дает история, история повторяется", — заключил Тыц.