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В мире

В Риме заканчивается питьевая вода

20:3522.07.2017
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© AP Photo / Andrew MedichiniТуристы и жители Рима наполняют бутылки водой в жару. Архивное фотоТуристы и жители Рима наполняют бутылки водой в жару. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichini

РИМ, 22 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Около 1,5 миллиона жителей Рима рискуют остаться без пресной воды в результате решения властей столичной области Лацио, которые из-за сильной засухи ввели временный запрет на забор воды из озера Браччано.

Жаркий день в Милане, Италия. 22 июня 2017
© AFP 2017 / Miguel Medina
В Италии в девяти городах из-за жары объявили наивысший уровень опасности

Это беспрецедентное решение вступит в силу 28 июля. Причиной его принятия стала чрезвычайная ситуации, вызванная сильнейшей жарой, которая установилась на Апеннинах с самого начала лета. Климатологи отмечают, что минувший июнь стал самым жарким за всю почти 200-летнюю историю метеонаблюдений, если не считать аномально высоких температур июня 2003 года. В июле температуры во многих районах центральной и южной Италии вплотную подобрались к историческим максимумам, что привело к сильным лесным пожарам и резкому обмелению ряда водоемов.

"К сожалению, мы имеем дело с трагедией. Уровень озера Браччано настолько снизился, что это грозит природной катастрофой, которую даже трудно было себе представить до настоящего момента", — заявил в субботу в интервью новостному телеканалу Tgcom24 президент области Лацио Никола Дзингаретти.

​"Согласно нашему решению, запрет на забор воды начнет действовать через неделю. У нас есть еще семь дней, чтобы использовать все возможности и максимально ограничить неудобства для граждан. Но было бы неправильно закрывать глаза на существующую проблему, которая весьма серьезна. Вода для Рима заканчивается, и все должны отдавать себе в этом отчет", — заявил глава столичного региона.

По мнению экспертов, решение властей Лацио может привести к тому, что около 1,5 миллиона жителей Вечного города могут остаться без воды. В этой ситуации в итальянской столице, по всей видимости, придется ввести строгие меры по рационализации потребления воды.

Лесные пожары в провинции Мессина, Италия. 10 июля 2017
© AFP 2017 / Giovanni Isolino
Жертвами лесных пожаров на юге Италии стали два человека
Однако руководство компании Acea, которая занимается водоснабжением Рима, считает решение руководства Лацио "ненормальным, незаконным и, главное, абсолютно бесполезным с точки зрения защиты озера Браччано". Об этом сообщил в субботу телеканалу SkyTg24 глава компании Паоло Саккани. "Из этого озера Acea берет 86 тысяч кубометров воды в день, что означает понижение его уровня на полтора миллиметра. При этом глубина Браччано составляет 164 метра", — подчеркнул он.

Серьезную озабоченность сложившейся ситуацией выразила мэр Рима Вирджиния Раджи. Она призвала власти Лацио и руководство компании Acea прийти к согласованному решению и "сделать все возможное для обеспечения водой граждан, больниц, пожарной службы, учреждений торговли".

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