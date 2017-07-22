Украина объявила задержанного в Донбассе россиянина Агеева террористом

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала действия задержанного в Донбассе россиянина Виктора Агеева как терроризм.

"Действия Агеева квалифицируются как терроризм", — заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак. Он добавил, что в ближайшее время уголовное дело в отношении россиянина будет расследовано.

Грицак также сообщил, что с Агеевым встретилась его мать, которая ранее обратилась к президенту Украины с просьбой о помиловании сына. "Это не совсем наша компетенция, но наши следователи по поручению главы государства пошли навстречу", — добавил глава СБУ.

Ранее в самопровозглашенной ЛНР заявили, что 24 июня в районе Бахмутской трассы украинская диверсионно-разведывательная группа убила двух ополченцев и четверых похитила. По версии украинских СМИ, среди них был "российский контрактник" Виктор Агеев.

"Фейковые разоблачения"

Минобороны России опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего". Как заявили в ведомстве, Агеев действительно служил в российских вооруженных силах, но в мае 2016 года уволился в запас и на службу по контракту не поступал.

"Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов", — подчеркнули в министерстве.

В Минобороны прокомментировали также снимки страниц военного билета Агеева, распространенные украинскими властями. На второй странице документа есть запись, что он уволен в запас в мае 2016 года, отметили в ведомстве. В военном билете была бы и запись о поступлении Агеева на службу по контракту, но украинские спецслужбы "по незнанию не успели ее нарисовать", заявили в Минобороны.

По этой причине в Киеве не стали публиковать фотографии других страниц военного билета и использовали СМИ для распространения "фейковых разоблачений", подчеркнули в ведомстве.

Атаки на информационном фронте

Агеев добровольно вступил в ряды Народной милиции ЛНР, где служил в звании ефрейтора, сообщил официальный представитель милиции Андрей Марочко.

По словам и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филиппоненко, украинское командование пытается выдать пленных ополченцев за кадровых российских военнослужащих, якобы воюющих в Донбассе.

Он отметил, что "атаками на информационном фронте" украинские силовики пытаются компенсировать отсутствие успехов на фронте военном. "Ввиду отсутствия успехов украинское командование решило их придумать", — сказал Филиппоненко.

Приурочено к визиту представителей США

Показанный на украинском ТВ сюжет с якобы "признанием" Агеева спецслужбы Украины в большой спешке "слепили" к визиту представителей американских властей, заявили 10 июля в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

В пресс-службе обратили внимание на "рваный" монтаж интервью – "нарезку с выборкой только нужных украинским пропагандистам слов". Кроме того, опираясь на якобы показания Агеева, украинские СМИ называли его "российским спецназовцем", подписавшим контракт в совершенно другой воинской части ЮВО, а потом "одномоментно" забыли об этом.

"Все эти и другие "ляпы" не оставляют сомнений в том, что сам телесюжет лепился украинскими спецслужбами в большой спешке исключительно к проходившему визиту представителей администрации США на Украину", — резюмировали в пресс-службе.

На опубликованном "по недосмотру СБУ" видео Агеев сам заявил, что и так называемый "контракт", и свое "воинское звание" "ефрейтор" он подписывал и получал в Луганске. А там действующих российских военнослужащих "не было и нет", подчеркнули в ЮВО.

Москва занимается судьбой Агеева

Российское посольство в Киеве ведет активную работу по защите прав и законных интересов российского гражданина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она сообщила, что консульскому отделу дипмиссии "дано указание держать этот вопрос на постоянном контроле".

В Кремле в свою очередь подчеркнули, что Россия рассматривает все необходимые действия для защиты интересов российских граждан, захваченных на Украине.

Власти Украины ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в дела страны. В Москве обвинения отрицают, указывая на их неприемлемость. Российское Минобороны называло заявления Киева по этому поводу "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что утверждения о присутствии российских военных в Донбассе бездоказательны — несмотря на неоднократные обвинения, никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов.