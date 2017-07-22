Францию ждет рекордное сокращение производства вина

Виноградники, покрытые водой, которая была распылена для защиты их от мороза в Шабли, Франция. 28 апреля 2017

Виноградники, покрытые водой, которая была распылена для защиты их от мороза в Шабли, Франция. 28 апреля 2017

ПАРИЖ, 22 июл — РИА Новости. Производство вина во Франции из-за весенних холодов и дождей сократится до рекордно низкого уровня, свидетельствуют данные статистического бюро министерства сельского хозяйства страны Agreste.

"Урожай 2017 года будет на 17% ниже, чем в 2016 году, и на 16% ниже, чем в среднем в последние пять лет", — сказано в коммюнике Agreste. Ожидается, что объемы винопроизводства сократятся с 45 миллионов гектолитров в 2016 году до 38 миллионов гектолитров в текущем.

По данным минсельхоза, это "рекордно низкий показатель" — ниже, чем в 1991 году, когда винопроизводство также очень сильно пострадало из-за холодов.

Из-за холодов серьезнее всего пострадали Бордо, Шаранта, Эльзас и Юра, из-за града потери урожая ожидаются в Бургундии, Лангедоке, на юго-востоке и юго-западе страны.