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В мире

Против "Северного потока-2": США подготовили новые антироссийские санкции

Сюжет:
Санкции в отношении России (6101)
20:2622.07.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фотоВид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июля — РИА Новости. Конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект по санкциям против Ирана и России, голосование по которому в палате представителей состоится 25 июля.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на форуме Примаковские чтения
© РИА Новости / Илья Питалев
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Документ поступил в нижнюю палату конгресса США 12 июля — ровно через месяц после того, как был предложен верхней палате. Сенат уже одобрил текст 15 июня.

Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лица, которые намерены инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно, либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или оказать информационную поддержку.

Против "Северного потока — 2"

Санкции, которые предлагает конгресс, нацелены, в том числе, против "Северного потока — 2". Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне (округ Колумбия). Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СМИ: компании из США призвали пересмотреть проект антироссийских санкций

Законопроект, опубликованный на сайте конгресса, содержит поручение американской администрации выступать против газопровода "в рамках политики США". Авторы документа объясняют необходимость противостоять строительству проекта его "вредным воздействием на энергетическую безопасность Европейского союза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы на Украине".

При этом парламентарии намерены обязать администрацию президента США Дональда Трампа сделать экспорт энергоресурсов в ЕС приоритетом для "защиты энергобезопасности союзников".

Ранее МИД Германии заявлял, что не считает правильным намерение Вашингтона торпедировать при помощи санкционных механизмов европейские газовые проекты.

Кроме того, телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники в конгрессе, что некоторые американские компании выступили за изменение законопроекта, так как он может негативно сказаться на бизнесе. Среди них были нефтяные и энергетические гиганты BP, Exxon и General Electric.

Также против новых антироссийских санкций выступили аэрокосмическая компания Boeing, банковские конгломераты Citigroup, MasterCard и Visa, а также компании-производители Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, International Paper, Caterpillar и Cummins.

Защита от кибератак

Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Законопроект призывает администрацию президента Дональда Трампа включить в бюджетные расходы средства для защиты от кибератак. Конгресс согласен утвердить "для противостояния российскому влиянию выделение 250 миллионов долларов в течение ряда лет в 2018 и 2019 годах" "для защиты критической инфраструктуры и избирательных механизмов от кибератак" в странах НАТО и ЕС.

Как говорится в документе, такое финансирование предлагается, чтобы союзники Вашингтона не "испытывали недостаток в экономических возможностях для эффективного ответа на агрессию Российской Федерации без поддержки США".

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Москва неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Только не космос

Вместе с тем авторы законопроекта подчеркивают, что предложенные санкции не должны применяться к деятельности НАСА и затрагивать российско-американское сотрудничество в космосе.

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
© РИА Новости / Игорь Михалев
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При рассмотрении документа в сенате в проект внесли уточнения, чтобы вывести из-под действия санкций взаимодействие с Москвой в вопросах коммерческих запусков в космос. Это было необходимо сделать, поскольку российские ракетные двигатели РД-180 и РД-181 используются на американских ракетах Atlas V и Antares.

Как заявил глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, в 2017 году Россия поставит Соединенным Штатам наибольшее количество ракетных двигателей по ранее подписанным контрактам — 11 двигателей РД-180 и четыре РД-181.

"Свои двигатели для этой ракеты (Atlas V — ред.) американцы — могу с уверенностью это сказать — в ближайшие пять лет не смогут разработать и, тем более, серийно использовать. Хотя со стороны США постоянно слышны предложения прекратить закупку российских двигателей с тем, чтобы "наказать" Россию. Но есть трезвомыслящие люди, которые понимают, что, прежде всего, они накажут себя, и накажут катастрофически. Эти люди из NASA, они прекрасно понимают, какие возможны последствия и какие они получают выгоды от сотрудничества с Россией", — отметил в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
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