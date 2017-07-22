Киевский суд освободил активистку Femen под подписку о невыезде

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Суд отпустил на свободу активистку Femen Анжелину Диаш, которая в пятницу в обнаженном виде попыталась сорвать церемонию подписания документов президентами Украины и Белоруссии, ее обязали приходить на вызовы правоохранителей по делу, сообщил на своей странице в соцсети Facebook адвокат активистки Ярослав Яценко.
Позже стало известно, что женщина является активисткой движения Femen, известного своими скандальными флешмобами в отношении политиков. Девушку доставили в полицию, где она давала пояснения, ночь она провела в СИЗО, ее подозревают в хулиганстве.
"Анжелине избрали меру пресечения в виде личного обязательства, со сдачей загранпаспорта", — написал адвокат.
Таким образом, девушка не сможет выезжать за границу и должна являться по вызову следователя.