Киевский суд освободил активистку Femen под подписку о невыезде

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Суд отпустил на свободу активистку Femen Анжелину Диаш, которая в пятницу в обнаженном виде попыталась сорвать церемонию подписания документов президентами Украины и Белоруссии, ее обязали приходить на вызовы правоохранителей по делу, сообщил на своей странице в соцсети Facebook адвокат активистки Ярослав Яценко.

В пятницу на брифинге Александра Лукашенко и Петра Порошенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать "Жыве Беларусь!". Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и вывели из зала.

Позже стало известно, что женщина является активисткой движения Femen, известного своими скандальными флешмобами в отношении политиков. Девушку доставили в полицию, где она давала пояснения, ночь она провела в СИЗО, ее подозревают в хулиганстве.

"Анжелине избрали меру пресечения в виде личного обязательства, со сдачей загранпаспорта", — написал адвокат.

Таким образом, девушка не сможет выезжать за границу и должна являться по вызову следователя.