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В мире

Великобритания введет обязательную регистрацию дронов весом от 250 граммов

19:5122.07.2017
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© Fotolia / phokratesБеспилотный летательный аппарат. Архивное фотоБеспилотный летательный аппарат. Архивное фото
© Fotolia / phokrates

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство Великобритании введет обязательную регистрацию беспилотных летательных аппаратов весом более 250 грамм в рамках усиления мер безопасности использования дронов, сообщает издание Guardian.

​По данным издания, владельцы дронов должны будут регистрировать аппараты, а также проходить тест на знание основ безопасности и законов конфиденциальности при их использовании. "Наши меры главным образом направлены на защиту населения, в то же время на максимизацию полного потенциала дронов", — отметил министр авиации Мартин Кэлланан.

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Сообщается, что объявлению правительства предшествовало исследование, согласно которому дрон весом более 400 граммов может разбить ветровое стекло вертолета при столкновении с ним, а беспилотник весом до 2 килограмм может повредить стекла самолета. Пилоты стали призывать к ужесточению правил использования дронов после нескольких случаев, когда пассажирские самолеты чудом избегали столкновений с беспилотными аппаратами.

Газета отмечает, что в течение четырех месяцев с начала года совет Управления гражданской авиации расследовал 22 инцидента, связанных с дронами и гражданскими авиалайнерами. Полиция не смогла установить личности владельцев этих дронов.

Правительство также планирует расширить применение геозонирования, которое не позволяет дронам проникать в места с ограниченным доступом, например, на территорию тюрем или аэропортов.

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