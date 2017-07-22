Париж подтвердил дату телефонных переговоров в "нормандском формате"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (291)

ПАРИЖ, 22 июл — РИА Новости. Французские власти подтвердили проведение телефонных переговоров лидеров "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия, Украина) 24 июля, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"11.00 (12.00 мск) — телефонный разговор в "нормандском формате" с президентом Украины Петром Порошенко, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель", — значится в графике президента Франции Эммануэля Макрона.

Порошенко в начале июля заявил, что телефонный разговор лидеров нормандского формата ожидается в июле. После этого 19 июля министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" может состояться в период с 24 по 30 июля. А в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры пройдут 24 июля.