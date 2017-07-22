Ливанский посредник по переговорам с боевиками погиб на границе с Сирией

БЕЙРУТ, 22 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бывший замглавы ливанского города Эрсаль Ахмад Флити погиб в результате ракетного обстрела его машины террористами вблизи сирийской границы, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления ливанской армии.

"Сегодня в долине Хамид на повороте Аль-Ажрам машина бывшего заместителя главы муниципалитета Эрсаль господина Ахмада Флити была атакована ракетой, выпущенной террористами "Джебхат ан-Нусры"* (террористическая группировка, запрещена в РФ). Погибшего сопровождал Фаез Флити. Оба были уполномочены для переговоров", — говорится в заявлении.

В документе добавляется, что армия в координации с Красным крестом доставили пострадавших в больницу, однако Ахмад Флити погиб от тяжелых ранений.

По данным ливанских СМИ, Ахмад и Фаез Флити являлись посредниками в переговорах между шиитским движением "Хезболлах" и боевиками в горных районах. Террористы атаковали машину посредников в момент, когда она направлялась в стороны территорий группировки "Джебхат ан-Нусра"* с целью обсудить условия прекращения боестолкновений.

Ливанская газета "Ан-Нахар" ранее сообщила, что старейшины, представляющие интересы террористов, в субботу начали призывать через громкоговорители молодых людей к мобилизации для войны против "Хезболлах".

Источник в шиитском сопротивлении, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что несколько крупных отрядов "Нусры"* в субботу подняли белые флаги, дав понять о готовности сдаться.

Ливанское движение "Хезболлах" объявило в пятницу утром о начале военной операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* на ливано-сирийской границе в горном районе Эрсаль.

Наступление началось одновременно с двух направлений: со стороны Флиты с сирийской территории, а также со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.

Горный район Эрсаль считается на сегодняшний день самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы используют труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков.

Террористические группировки использовали лагеря беженцев в районе Эрсаль как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.