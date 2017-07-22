Санкции США против РФ не должны затронуть сотрудничество по космосу и НАСА

Вид на Капитолий в в Вашингтоне

Вид на Капитолий в в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Новые санкции США в отношении Российской Федерации не должны затронуть российско-американское сотрудничество в космосе и деятельность НАСА, следует из опубликованного на сайте конгресса текста законопроекта, по которому во вторник пройдет голосование в палате представителей.

"Этот закон и поправки, вносимые этим законом, не должны применяться к деятельности Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)", — говорится в законопроекте.