Додон: эскалация в Приднестровье может быть интересна ряду сил Запада

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Некоторые силы на Западе заинтересованы в эскалации конфликта в Приднестровье, чтобы втянуть в него Россию, заявил в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24" президент Молдавии Игорь Додон.

"Дестабилизация ситуации в этом регионе, может быть, кому-то на Западе была бы интересна, чтобы попытаться затащить Российскую Федерацию здесь еще в какой-то конфликт. Но я, как президент республики Молдова, сделаю все возможное, чтобы дестабилизации не было", — сказал Додон, отвечая на вопрос, есть ли вероятность эскалации конфликта в Приднестровье.

По его словам, силовое решение конфликта "ни к чему хорошему не приведет". "Мы можем потерять вообще нашу страну и нашу государственность", — отметил он.

"Уверен, что мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Конечно, есть горячие головы, которые хотели бы провокаций", — добавил Додон.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.