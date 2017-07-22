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В мире

Посол Катара уверен, что у организовавших блокаду стран нет единой позиции

Сюжет:
Дипломатический скандал вокруг Катара (443)
17:3222.07.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСтраны мира. Катар. Архивное фотоСтраны мира. Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Страны, организовавшие блокаду Дохи, дезорганизованы: они продолжают делать разные заявления, менять требования, и это уже отразилось на восприятии их действий мировым сообществом, заявил в интервью РИА Новости посол Катара в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

Чрезвычайный и полномочный посол Государства Катар Фахад Мохамед Аль-Аттыйя. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Посол Катара не считает принципиальным место встречи Дохи и арабских стран

"Несколько дней назад постоянный представитель Саудовской Аравии в Нью-Йорке (при ООН) заявил, что они хотят, чтобы мы согласились с шестью принципами. И если в этом контексте спрашивать, достигнут ли прогресс, то какой-то — да, есть. Потому что никто больше не воспринимает эти требования, и на самом деле это даже привело к отрицательной реакции в адрес стран, участвующих в этой блокаде. Потому что это были не столько просьбы, условия, сколько требования к нам поступиться суверенитетом. Они спустились с небес на землю и теперь заявляют, что хотят от нас признания этих шести принципов", — сказал посол.

По словам дипломата "видно, что те, кто выдвигал эти требования, эти четыре страны, находятся в дезорганизованном состоянии".

Небоскребы в столице Катара Дохе. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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У Дохи есть ресурсы, чтобы выдержать блокаду, заявил посол Катара в России
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержал 13 требований. На прошлой неделе постпред Саудовской Аравии при ООН заявил, что разорвавшие дипотношения с Катаром страны выработали шесть принципов, которые Доха должна соблюдать для преодоления Кризиса. При этом накануне посол Бахрейна в РФ Ахмед ас-Саати заявил РИА Новости, что партнеры по блокаде Катара "не сократили список требований, он не изменялся.

Посол Катара отметил, что последнее заявление представителя Бахрейна как раз подтверждает разобщенность партнеров по блокаде.

"Опять же, нужно смотреть, кто выступает от лица этой коалиции. Мы не знаем, является ли это единой позицией, есть ли она вообще, мы видим разные совершенно заявления от тех, кто взывает к мировому сообществу и что эти заявления не исходят из какого-то одного документа", — подчеркнул Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

Он напомнил, что Катар с самого начала проявил стойкость и отверг все посягательства на собственный суверенитет.

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