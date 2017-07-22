Посол Катара уверен, что у организовавших блокаду стран нет единой позиции

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Страны, организовавшие блокаду Дохи, дезорганизованы: они продолжают делать разные заявления, менять требования, и это уже отразилось на восприятии их действий мировым сообществом, заявил в интервью РИА Новости посол Катара в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.
"Несколько дней назад постоянный представитель Саудовской Аравии в Нью-Йорке (при ООН) заявил, что они хотят, чтобы мы согласились с шестью принципами. И если в этом контексте спрашивать, достигнут ли прогресс, то какой-то — да, есть. Потому что никто больше не воспринимает эти требования, и на самом деле это даже привело к отрицательной реакции в адрес стран, участвующих в этой блокаде. Потому что это были не столько просьбы, условия, сколько требования к нам поступиться суверенитетом. Они спустились с небес на землю и теперь заявляют, что хотят от нас признания этих шести принципов", — сказал посол.
По словам дипломата "видно, что те, кто выдвигал эти требования, эти четыре страны, находятся в дезорганизованном состоянии".
Посол Катара отметил, что последнее заявление представителя Бахрейна как раз подтверждает разобщенность партнеров по блокаде.
"Опять же, нужно смотреть, кто выступает от лица этой коалиции. Мы не знаем, является ли это единой позицией, есть ли она вообще, мы видим разные совершенно заявления от тех, кто взывает к мировому сообществу и что эти заявления не исходят из какого-то одного документа", — подчеркнул Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.
Он напомнил, что Катар с самого начала проявил стойкость и отверг все посягательства на собственный суверенитет.