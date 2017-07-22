Конгресс США опубликовал законопроект по антироссийским санкциям

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект по санкциям против Ирана и России, голосование по которому состоится в палате представителей 25 июля.

Согласно данным сайта конгресса, документ поступил в нижнюю палату конгресса США 12 июля – ровно через месяц после того, как он был предложен верхней палате конгресса.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что голосование в нижней палате по данному документу состоится во вторник, 25 июля.

Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".