У Дохи есть ресурсы, чтобы выдержать блокаду, заявил посол Катара в России

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Доха обладает ресурсами для того, чтобы выдержать нынешнюю блокаду, но Катар заинтересован в скорейшем урегулировании кризиса, заявил в интервью РИА Новости посол эмирата в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

"У Катара есть ресурсы для того, чтобы продолжать жить в нынешних условиях и обстоятельствах до тех пор, пока государства, инициировавшие блокаду, не вернутся к соблюдению международных норм… Для нас совершенно ясно, что посредник – Кувейт – имеет международную поддержку своих усилий, и мы рассчитываем на урегулирование кризиса – чем скорее, тем лучше. Мы не хотим его затягивания, учитывая страдания, которые он уже принес людям с обеих сторон", — сказал посол.

При этом он добавил, что Катар "в скором времени перейдет к легальным процедурам", если со стороны стран-организаторов блокады "не будет предпринято никаких конструктивных действий, и если посредничество ни к чему не приведет".