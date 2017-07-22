Катарский телеканал BeIN Sports вновь заработал в ОАЭ после отключения

ДУБАЙ, 22 июл — РИА Новости. Катарский телеканал BeIN Sports (бывший Al Jazeera Sports) стал снова доступным для пользователей одного из национальных интернет-провайдеров ОАЭ, сообщает издание The National.

Ранее в ОАЭ после разрыва дипотношений с Катаром был заблокирован доступ к сайту этого телеканала, а также приостановлена его трансляция и запрещены продажи подписок. Телеканал beIn Sports транслирует мировые футбольные соревнования на страны региона.

Издание сообщает, что провайдер подтвердил, что телеканал вновь работает для подписчиков. Также сами подписчики в соцсетях сообщают о доступности телеканала, который не работал больше месяца.

Интернет-провайдер уведомил о возобновлении трансляции телеканала с 22 июля.