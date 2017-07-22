Заявление Порошенко по срыву "хлебного перемирия" вызвало недоумение в ЛНР

ЛУГАНСК, 22 июл — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике вызвало недоумение заявление президента Украины Петра Порошенко по срыву "хлебного перемирия", заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. В пятницу Порошенко заявил, что так называемое "хлебное перемирие" в Донбассе было сорвано ополченцами, за последние два дня погибли восемь украинских военных.

"Перемирие предполагает, что обстрелы прекращены. Как вы знаете, оно продлилось полчаса и было нарушено украинской стороной (24 июня — ред.) в районе участка предполагаемого разведения №1 Станица Луганская", — отметил Марочко.

Спикер выразил удивление, что президент Украины по какой-то причине только сейчас сделал заявление по этому поводу. "Комментарии, по-моему, не нужны. Но мы все равно надеемся на благоразумие украинских правителей", — сказал Марочко.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что Народная милиция ЛНР придерживается режима тишины и соблюдает минские договоренности. "Наши действия нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем", — подчеркнул Марочко.

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