Глава СБУ заявил, что в плену у ополченцев находится 134 украинца

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что на сегодня в плену у ополченцев находится 134 украинца.

"На сегодня их (пленных) насчитывается, по нашим данным, 134 человека, в оккупированном Крыму десятки крымскотатарских активистов и на территории России…", — сказал Грицак на брифинге, который транслировали украинские телеканалы. Накануне в Киеве сообщали, что один украинский военный снова попал в плен в Донбассе.

Киев, США и ЕС неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

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