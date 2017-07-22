Украинские силовики продают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 22 июл — РИА Новости. Украинские силовики при ротации подразделений у линии соприкосновения в Донбассе продают друг другу оборудованные позиции, заявил в субботу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

"По нашей информации, в настоящее время при ротации подразделений из зоны проведения АТО введено негласное правило – выкупать вновь прибывшими подразделениями подготовленные позиции", — сказал Марочко.

По его словам, цена подобных сделок "варьируется от нескольких ящиков водки и ящика гранат до 10-15 тысяч гривен (22-34 тысячи рублей — ред)".

"Так, подразделения 58-й бригады ВСУ… отказались "выкупать" у 93-й бригады хорошо подготовленные в инженерном отношении наблюдательные посты в районе населенного пункта Катериновка и позиции на первой линии обороны в районе железнодорожной станции Сифонное. В результате бойцами уходящих подразделений позиции были наполовину засыпаны грунтом, а посты просто подорваны", — рассказал Марочко.