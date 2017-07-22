В ЛНР сообщили о гибели двух силовиков при взрыве просроченной мины
14:5922.07.2017
(обновлено: 15:00 22.07.2017)
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ЛУГАНСК, 22 июл — РИА Новости. Двое украинских силовиков погибли, трое получили ранения в Донбассе в результате взрыва в стволе миномета снаряда с истекшим сроком годности, заявил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Выявлено, что в ходе проведения боевого слаживания подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ, вследствие использования боеприпасов с истекшим сроком хранения, в канале ствола миномета взорвалась мина", — рассказал Марочко журналистам.
По данным Народной милиции, в результате инцидента двое военнослужащих погибли и трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
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