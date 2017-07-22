Мать задержанного россиянина Агеева встретилась с сыном, заявили в СБУ

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Мать задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева приехала в эту страну и сейчас проводит встречу с сыном, сообщил на брифинге в субботу глава службы безопасности Украины Василий Грицак.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространили информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.

"Вы знаете, что мать Агеева обратилась к главе государства по поводу помилования сына. Это не совсем наша компетенция, но наши следователи по поручению главы государства пошли навстречу – просто сейчас в Старобельске проходит встреча плененного в Донбассе российского военного Агеева с его матерью", — сказал Грицак, которого транслируют украинские телеканалы.

Он также пообещал предоставить видеозапись с Агеевым, на котором плененный якобы "сдает" российских военных, которые участвуют в конфликте на Украине. Однако на брифинге показали лишь отрывок видео с Агеевым, на котором практически ничего не разобрать из его слов. Грицак заявил, что Аагеев неохотно перечислял фамилии.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". А глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.