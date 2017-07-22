Трампа возмутила статья Washington Post о встрече Сешнса с Кисляком

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил свое возмущение публикацией Washington Post о том, что посол России в США Сергей Кисляк якобы обсуждал его предвыборную кампанию с советником в штабе кандидата Джеффом Сешнсом, ныне занимающим пост генпрокурора страны.

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"Новая утечка разведданных от Amazon Washington Post, на этот раз в отношении генпрокурора Джеффа Сешнса. Эти незаконные утечки… должны прекратиться!"- написал Трамп в своем микроблоге в Twitter

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на некие источники, заявила, что Кисляк обсуждал "по существу" с Сешнсом предвыборную кампанию Трампа.

В частности, речь якобы шла о позициях Трампа в отношении России, а также о перспективах развития отношений между государствами. Кроме того, посол и советник якобы также затрагивали "важные для Москвы" направления политики будущего главы Белого дома, утверждает газета.

По сведениям источников телеканала ABC, генпрокурор не собирается уходить в отставку из-за публикаций. Сешнс покинет свой пост, только если его уволит глава Белого дома, утверждает телеканал.

Президент США критикует Washington Post и крупнейший в стране интернет-магазин Amazon, заявляя, что "Amazon Washington Post — это фейковые новости". У двух компаний один владелец — предприниматель Джефф Безос, состояние которого оценивается более чем в 85 миллиардов долларов. Безос утверждает, что никак не влияет на редакционную политику газеты.