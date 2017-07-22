В ДНР заявили, что спецслужбы Украины вербуют жителей прифронтовых районов

ДОНЕЦК 22 июл — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики располагает фактами похищения и вербовки мирных жителей прифронтовых районов украинскими спецслужбами, заявил в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Ранее мы заявляли о похищениях гражданских лиц украинскими спецслужбами. По имеющимся на сегодняшний день данным, в районах западнее Донецка без вести пропало свыше 40 человек. Нашей разведкой установлено, что в Марьинке в здании аптеки по проспекту Дружбы расположено подразделение контрразведки СБУ, занимающееся выбиванием признаний в "сепаратизме" у похищенных граждан", — сказал он.

Басурин пояснил, что сотрудники СБУ вербуют задержанных людей.

"(Похищенных жителей), родственники которых в состоянии заплатить установленную сотрудниками СБУ денежную сумму, отпускают, и закрывают сфабрикованные уголовные дела. Менее обеспеченных граждан, которые не имеют возможности предоставить бандитам в погонах назначенный выкуп, принуждают к сотрудничеству с СБУ, угрожая уголовным преследованием", — сказал он.

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