В ДНР заявили, что спецслужбы Украины вербуют жителей прифронтовых районов

ДОНЕЦК 22 июл — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики располагает фактами похищения и вербовки мирных жителей прифронтовых районов украинскими спецслужбами, заявил в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Басурин пояснил, что сотрудники СБУ вербуют задержанных людей.
"(Похищенных жителей), родственники которых в состоянии заплатить установленную сотрудниками СБУ денежную сумму, отпускают, и закрывают сфабрикованные уголовные дела. Менее обеспеченных граждан, которые не имеют возможности предоставить бандитам в погонах назначенный выкуп, принуждают к сотрудничеству с СБУ, угрожая уголовным преследованием", — сказал он.
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