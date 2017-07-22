Басурин заявил, что обстрел Марьинки велся с позиции силовиков

ДОНЕЦК 22 июл — РИА Новости. Обстрел подконтрольной Киеву Марьинки, при котором получили ранения четыре человека, велся с позиции украинских силовиков, заявил в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский ранее сообщил, что четыре человека, среди которых трое детей, ранены в Марьинке Донецкой области в результате обстрелов со стороны ополченцев.

"С позиций первого батальона 92-й отдельной механизированной бригады в районе Красногоровки вечером осуществлен минометный обстрел Марьинки. Глава так называемой Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривский вечером сообщил, что в результате разрыва мины во дворе дома ранена женщина, а также трое детей 19-, 14- и трехлетнего возраста", — сказал Басурин.

По его словам, украинские силовики обвинили в обстреле ополчение ДНР.

"Уже сегодня сообщается о том, что данный обстрел осуществлялся из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов якобы с позиций ВС ДНР, при этом ранения получили четверо гражданских лиц, из которых двое детей 9- и трехлетнего возраста", — отметил он.

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