Народная милиция ЛНР назвала "горячие точки" республики

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (187)

ЛУГАНСК, 22 июл — РИА Новости. Славяносербское направление на севере самопровозглашенной Луганской народной республики считается самым "горячим" по количеству обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Наиболее интенсивные обстрелы ведутся на Славяносербском направлении, это районы населенных пунктов Желобок, Фрунзе, Донецкий, Сокольники, Пришиб, Славяносербск, Желтое и Раевка", — сказал он.

По его словам, на этом направлении у вооруженных сил Украины была произведена ротация.

"Обострение мы предполагали", — добавил Марочко.

Он отметил, что на данный момент, ситуация в зоне ответственности Народной милиции существенных изменений не претерпела и остается напряженной.