В ДНР заявили о стягивании силовиками вооружений к линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков в районах у линии соприкосновения, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка отмечает факты стягивания к линии соприкосновения запрещенного вооружения. Так, в район населенного пункта Очеретино в 17 километрах до линии соприкосновения прибыло 12 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-Б"", — сказал он.

Басурин добавил, что с целью проведения диверсионных мероприятий в населенный пункт Светлодарск в шести километрах от линии разграничения прибыли 30 человек личного состава подразделения "Азов".

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