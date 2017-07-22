В ДНР заявили о стягивании силовиками вооружений к линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков в районах у линии соприкосновения, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Басурин добавил, что с целью проведения диверсионных мероприятий в населенный пункт Светлодарск в шести километрах от линии разграничения прибыли 30 человек личного состава подразделения "Азов".
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