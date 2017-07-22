В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою

ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Один ополченец погиб на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки в результате ведения боевых действий, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"При защите республики один военнослужащий погиб", — сказал он журналистам.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР за сутки 87 мин и снарядов. "Украинская сторона продолжает нарушать "хлебное перемирие". На донецком направлении противник по 16 населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил 13 артиллерийских снарядов калибром 122 мм, 6 танковых снарядов, 20 мин калибром 120 мм и 48 мин калибром 82 мм", — сказал Басурин.

Также он отметил, что нарушения с использованием гранатометов и стрелкового оружия фиксировались в районах четырёх населенных пунктов на горловском и мариупольском направлениях.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

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