Ополченцы не имели права не пускать СММ ОБСЕ в Новоазовск, заявил Хуг

НОВОАЗОВСК (Донецкая область), 22 июл — РИА Новости. Ополченцы не имели права не пускать патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в город Новоазовск на юге ДНР, заявил первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг, который стал непосредственным участником инцидента.

Ранее в Twitter-аккаунте СММ появилась информация, что ополченцы остановили на блокпосте два патруля миссии, которые ехали в Новоазовск.

"Мы простояли около трех часов на въезде в Новоазовск. Нас так и не пустили, мы не смогли проехать. СММ ОБСЕ сообщит в отчете в понедельник о том, что были нарушены минские соглашения. Здесь нет никакой линии разграничения, а значит, не может быть проблем с безопасностью", — сказал Хуг журналистам.

На вопрос о причинах произошедшего он ответил, что представители сил ДНР "все говорили, что выполняют приказ руководства".

Порушення Мінська:знову немає доступу спостер-м #ОБСЄ в Новоазоськ. 2 патруля СММ зупинили на блокпості. Інший цивільний транспорт проїжджає pic.twitter.com/65o48wlLxu — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 июля 2017 г.

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