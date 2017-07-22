В Египте появилась крупнейшая на Ближнем Востоке и в Африке военная база

КАИР, 22 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси открыл в субботу крупнейшую на Ближнем Востоке и в Африке военную базу в северной провинции Матрух у побережья Средиземного моря.
База названа в честь первого президента Египта Мухаммеда Нагиба. Как сообщило министерство обороны Египта, она предназначена для усиления охраны территории к западу от второго по величине города страны — Александрии. В зоне ответственности этой базы будет располагаться первая в Египте АЭС в местечке Эд-Дабба, строительство которой, как ожидается, будет осуществляться в сотрудничестве с Россией. Здесь также располагаются крупные нефтяные месторождения, морской порт.
По телевидению показали размещенную на базе технику, в том числе сотни танков, вертолеты, катера, системы ПВО.
Кроме того, министерство обороны сообщило об открытии еще одной базы в районе города Сиди Баррани близ неспокойной Ливии. Эта база призвана обеспечить охрану границ от проникновения террористов, контрабанды оружия и наркотиков, а также остановить поток нелегальных мигрантов.