Кувейт направил Ливану ноту протеста из-за действий движения "Хезболлах"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Власти Кувейта передали правительству Ливана ноту протеста в связи с действиями ливанского шиитского движения "Хезболлах", которое ранее местным судом было признано связанным с осужденной за терроризм ячейкой, сообщает кувейтское официальное агентство KUNA.

Как передало агентство со ссылкой на посла Кувейта в Ливане Абдель-Аля аль-Кинаи, Кувейт призвал ливанское правительство впредь препятствовать "подобным недостойным практикам" движения, учитывая, что его представители входят в кабинет министров Ливана. Посол при этом подчеркнул, что Кувейт стремится "сохранить и развить братские отношения" с Ливаном.

Суд Кувейта ранее приговорил к различным тюремным срокам членов так называемой ячейки "Аль-Абдали", которые, как заявило следствие, проходили подготовку под руководством группировки "Хезболлах", занимались шпионажем в пользу Ирана и готовили подрывную деятельность. В четверг в связи с этим же делом Кувейт заявил о высылке иранского посла и ряда других членов дипмиссии в течение 45 дней.