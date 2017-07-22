Украинские журналисты спросили главу Приднестровья, кому принадлежит Крым

ТИРАСПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский встретился с группой украинских журналистов и ответил на ряд вопросов, в том числе о том, чей Крым, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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