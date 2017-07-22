Украинские журналисты спросили главу Приднестровья, кому принадлежит Крым

ТИРАСПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский встретился с группой украинских журналистов и ответил на ряд вопросов, в том числе о том, чей Крым, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

"Вопрос о том, чей Крым, – это следствие, а причина в ином. О причинах я говорил. Это – геополитическая катастрофа, которая произошла вследствие столкновения интересов двух держав. По конституции Украины, это территория, бесспорно, украинская. А согласно конституции Российской Федерации, Крым – это территории Российской Федерации. Ну что тут поделать?" — сказал Красносельский, с улыбкой признавшись, что ждал этого вопроса.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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