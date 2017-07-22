Израиль призвал СБ ООН осудить теракт, в котором погибли трое его граждан

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл — РИА Новости. Израиль призывает Совет Безопасности ООН осудить теракт в еврейском поселении, где накануне вечером палестинец убил троих израильтян, и требует от мирового сообщества добиться прекращения подстрекательства к террору от палестинских властей, сообщил представитель еврейского государства в организации Данни Данон.

Жертвами нападения стали члены одной семьи — пожилой мужчина, его взрослые сын и дочь. Жена с тяжелыми ранениями находится в больнице.

"Там были дети, которые спаслись только потому, что спрятались в своей комнате. Этот гнусный теракт стал прямым результатом палестинского подстрекательства и поощрения террора", — заявил Данон, чьи слова распространило представительство Израиля в ООН.

"Я призвал Совет Безопасности осудить эту террористическую атаку, а международное сообщество — потребовать от (палестинского лидера Махмуда) Аббаса остановить подстрекательство", — сказал дипломат.

Нападение в поселении Неве-Цуф, известном также под названием Халамиш, произошло после целого дня массовых арабо-мусульманских протестов, который вылились в столкновения с израильской полицией и унесли в Иерусалиме жизни трех палестинцев.

Взрыв недовольства последовал за установкой рамок металлоискателей у входов на Храмовую гору. В новых мерах безопасности, введенных Израилем в ответ на недавнее убийство двух полицейских в этом районе иерусалимского Старого города, палестинские власти усматривают посягательство на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

Израильские военные говорят, что 19-летний палестинец, убивший израильтян в поселении, оставил запись в социальной сети, из которой следует, что на нападение его подвигла ситуация вокруг Храмовой горы.

Под покровом темноты он проник в частный дом, где десять членов одной семьи собрались за субботним ужином, и нанес ножевые ранения четырем израильтянам прежде, чем его обезвредил прибежавший на крики сосед — боец одного из армейских спецподразделений.

"Когда террорист ворвался в дом, жена сына, который погиб от полученных ранений, успела спрятать детей в одной из комнат и оттуда звонила в полицию и кричала", — описывает случившееся новостной интернет-ресурс "Уай-нет".

Армия распространила фотографию кухни, пол которой залит кровью. Сам террорист, по данным СМИ, был ранен и находится в израильской больнице.