Споры об угрозах: в США опасаются, что Трамп "сделает Россию снова великой"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Экс-директор американской разведки Джеймс Клэппер опасается, что президент страны Дональд Трамп "сделает великой" не Америку, а Россию.
"Трудно сказать. Я порой задаюсь вопросом, не хочет ли он сделать Россию вновь великой. Иногда я на самом деле задумываюсь, воспринимает ли он это серьезно и ясно, как (директор нацразведки) Дэн Коутс и (директор ЦРУ) Майк Помпео", — сказал он.
Спор об угрозе
Клэппер добавил, что "неоднократно сталкивался с русскими", и ни разу эти встречи "не были позитивными".
"Может быть, я не самый объективный наблюдатель. Но я считаю, что Россия является экзистенциальной угрозой для нашей страны. Мы нечасто упоминаем очень агрессивную программу модернизации стратегических ядерных сил, к которой они приступили. Они продвигают экзотическое оружие, у них очень агрессивная противокосмическая программа", — заявил экс-глава американской разведки.
Бывший руководитель наиболее влиятельных американских спецслужб — Агентства Национальной безопасности и Центрального разведывательного управления Майкл Хайден не согласился с позицией Клэппера, повторяющей расхожее утверждение главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.
Традиции "вмешательства"
Упомянутый Клэппером директор ЦРУ Майк Помпео на той же конференции заявил, что Россия постоянно пытается "насолить" американцам. Например, в Сирии, где, по мнению Помпео, Москва "по минимуму" вкладывается в общее дело борьбы с боевиками "Исламского государства"*, и присутствует в стране лишь для создания баз на побережье Средиземного моря.
"Они хотят найти любые места, где они могут усложнить нам жизнь", — цитирует Помпео издание The Washington Examiner. При этом руководитель управления уклонился от ответа на вопрос, является ли Россия врагом США — "это сложно".
"На каком основании Помпео делает утверждения насчет (выборов) 2012 и 2008 года? Я бы хотел увидеть эти доклады разведывательного сообщества", — написал в микроблоге в Twitter Макфол.
В словах Помпео повод для критики нашли и те, кто верит в оценки спецслужб, утверждающих о "российском вмешательстве" в президентские выборы 2016 года.
Интересное чтиво
Заявления, сделанные в ходе Аспенской конференции, с интересом читал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Особое внимание министра вызвали слова экс-главы ЦРУ о военных базах России в Сирии.
"Если джентльмен, который представляет страну, незаконно создавшую 10 баз в Сирии, очень обеспокоен двумя базами, созданными на основе межправительственного соглашения с правительством страны, входящей в ООН, то что-то не так с двойными стандартами. Не говоря о сотнях и сотнях военных баз США во всем мире, вокруг России", — сказал Лавров в интервью NBC News.
"Недалек тот день, когда русские скажут: "Почему вы все еще в Сирии, США?". Они уже были близки к этому… Мы вошли туда (в Сирию. — Прим. ред.) оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать. Они могут это сделать", — сказал Томас, выступая на форуме.
Россия при этом создает свои военные базы в стране с согласия Дамаска и не прячет их от международного сообщества, подчеркнул Лавров.
Москва наносит удары по позициям ИГ* по запросу сирийского правительства. Вашингтон и их союзники ведут аналогичные действия, но без разрешения сирийских властей. США и Россия установили каналы связи, призванные предотвратить возможные инциденты при одновременном проведении операций в Сирии.
*Террористическая организация, запрещена в России