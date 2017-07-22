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В мире

Споры об угрозах: в США опасаются, что Трамп "сделает Россию снова великой"

12:1222.07.2017
(обновлено: 12:15 22.07.2017)
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© РИА Новости / Джереми ХоганПерейти в фотобанкАкция сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа в КливлендеАкция сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа в Кливленде
© РИА Новости / Джереми Хоган
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Экс-директор американской разведки Джеймс Клэппер опасается, что президент страны Дональд Трамп "сделает великой" не Америку, а Россию.

Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Нью-Йорке. 9 ноября 2016
© REUTERS / Brendan McDermid
В США Трампа заподозрили в намерении сделать Россию "вновь великой"
На конференции по безопасности в Аспене (штат Колорадо) ведущий мероприятия поинтересовался у Клэппера, воспринимает ли Трамп всерьез "российскую угрозу". В ответ бывший руководитель разведчиков вспомнил лозунг предвыборной кампании республиканца и немного его перефразировал.

"Трудно сказать. Я порой задаюсь вопросом, не хочет ли он сделать Россию вновь великой. Иногда я на самом деле задумываюсь, воспринимает ли он это серьезно и ясно, как (директор нацразведки) Дэн Коутс и (директор ЦРУ) Майк Помпео", — сказал он.

Спор об угрозе

Клэппер добавил, что "неоднократно сталкивался с русскими", и ни разу эти встречи "не были позитивными".

"Может быть, я не самый объективный наблюдатель. Но я считаю, что Россия является экзистенциальной угрозой для нашей страны. Мы нечасто упоминаем очень агрессивную программу модернизации стратегических ядерных сил, к которой они приступили. Они продвигают экзотическое оружие, у них очень агрессивная противокосмическая программа", — заявил экс-глава американской разведки.

Бывший руководитель наиболее влиятельных американских спецслужб — Агентства Национальной безопасности и Центрального разведывательного управления Майкл Хайден не согласился с позицией Клэппера, повторяющей расхожее утверждение главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.

Владимир Лепехин, директор Института ЕврАзЭС, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© Фото : из личного архива Владимира Лепехина
Россия и русские как "экзистенциальное зло"
"Я бы не стал так говорить. Но если посмотреть вещи, требующие наиболее срочного внимания, и наибольшее количество мощи, которая вызывает проблемы, то эти тенденции пересекутся на России", — сказал Хайден.

Традиции "вмешательства"

Упомянутый Клэппером директор ЦРУ Майк Помпео на той же конференции заявил, что Россия постоянно пытается "насолить" американцам. Например, в Сирии, где, по мнению Помпео, Москва "по минимуму" вкладывается в общее дело борьбы с боевиками "Исламского государства"*, и присутствует в стране лишь для создания баз на побережье Средиземного моря.

"Они хотят найти любые места, где они могут усложнить нам жизнь", — цитирует Помпео издание The Washington Examiner. При этом руководитель управления уклонился от ответа на вопрос, является ли Россия врагом США — "это сложно".

Необходимый ингредиент
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Необходимый ингредиент
В выступлении директор ЦРУ не обошел вниманием и тему "российского вмешательства" в американские выборы. Помпео уверен, что Москва вмешивалась в ход как минимум трех последних голосований, а попытки повлиять на электоральный процесс можно найти еще в семидесятых годах прошлого столетия. Эти утверждения заинтересовали экс-посла США в России Майкла Макфола.

"На каком основании Помпео делает утверждения насчет (выборов) 2012 и 2008 года? Я бы хотел увидеть эти доклады разведывательного сообщества", — написал в микроблоге в Twitter Макфол.

В словах Помпео повод для критики нашли и те, кто верит в оценки спецслужб, утверждающих о "российском вмешательстве" в президентские выборы 2016 года.

Здание ЦРУ в Вирджинии. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
В США главу ЦРУ раскритиковали за утверждения о "российском вмешательстве"
"Я с беспокойством вижу, что директор ЦРУ представляет банальностью российское вмешательство в наши выборы. 2016 год несравним ни с чем в прошлом. Он не должен был так говорить", — написал в микроблоге в Twitter Адам Шифф, старший демократ комитета палаты представителей по разведке и один из главных участников расследования по России.

Интересное чтиво

Заявления, сделанные в ходе Аспенской конференции, с интересом читал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Особое внимание министра вызвали слова экс-главы ЦРУ о военных базах России в Сирии.

"Если джентльмен, который представляет страну, незаконно создавшую 10 баз в Сирии, очень обеспокоен двумя базами, созданными на основе межправительственного соглашения с правительством страны, входящей в ООН, то что-то не так с двойными стандартами. Не говоря о сотнях и сотнях военных баз США во всем мире, вокруг России", — сказал Лавров в интервью NBC News.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров прокомментировал слова главы ЦРУ о российских базах в Сирии
Глава российского МИД подчеркнул, что существование американских военных баз в Сирии не имеет по собой каких-либо правовых оснований. С этим заочно согласился глава американского спецназа генерал Рэймонд Томас.

"Недалек тот день, когда русские скажут: "Почему вы все еще в Сирии, США?". Они уже были близки к этому… Мы вошли туда (в Сирию. — Прим. ред.) оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать. Они могут это сделать", — сказал Томас, выступая на форуме.

Россия при этом создает свои военные базы в стране с согласия Дамаска и не прячет их от международного сообщества, подчеркнул Лавров.

Москва наносит удары по позициям ИГ* по запросу сирийского правительства. Вашингтон и их союзники ведут аналогичные действия, но без разрешения сирийских властей. США и Россия установили каналы связи, призванные предотвратить возможные инциденты при одновременном проведении операций в Сирии.

*Террористическая организация, запрещена в России

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