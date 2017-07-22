Суд утвердил смертный приговор 30 причастным к убийству генпрокурора Египта

КАИР, 22 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Уголовный суд Каира утвердил в субботу смертный приговор 30 фигурантам дела об убийстве генерального прокурора страны Хишама Бараката в 2015 году, сообщает новостной портал "Йоум7".

Другие подсудимые получили различные сроки тюремного заключения вплоть до пожизненного.

Предварительный приговор был вынесен более месяца назад – 17 июня. Однако, согласно египетскому законодательству, перед вынесением окончательного смертного приговора необходимо запросить мнения верховного муфтия страны.

В конце июня 2015 года на генпрокурора Египта было совершено покушение в Каире, позже он скончался от полученных ранений.

Министр внутренних дел Египта Магди Абдель Гаффар заявил, что убийство Бараката организовала ассоциация "Братья-мусульмане" при содействии членов палестинского движения ХАМАС.

Всего, по данным главы ведомства, в организации, подготовке и исполнении убийства генпрокурора Египта участвовали 67 человек. Помимо непосредственно организации убийства, их обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатки, принадлежности к запрещенной в стране группировке "Братья-мусульмане", порче государственного имущества.

Генпрокурор Баракат занимался наиболее громкими уголовными делами: о побеге из тюрем, где подсудимым проходил экс-президент исламист Мухаммед Мурси, а также делом об инциденте на стадионе Порт-Саида, когда во время давки погибли более 70 человек. В рамках этого дела 9 июня к смертной казни были приговорены 11 фигурантов.