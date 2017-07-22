В СММ ОБСЕ сообщили, что патрули миссии не пропустили в Новоазовск

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не пропускают в подконтрольный ополченцам Новоазовск в Донецкой области, их остановили на блокпосте, говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

"Нарушение "Минска": снова нет доступа наблюдателям ОБСЕ в Новоазовск. Два патруля СММ остановили на блокпосте. Другой гражданский транспорт проезжает", — говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter в субботу.

Нарушение Минска:снова нет доступа наблюд-м #ОБСЕ в Новоазовск. 2 партруля СММ остановили на блокпосте. Другой граждан. транспорт проезжает pic.twitter.com/h4GQmZNBYx — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 июля 2017 г.

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