Болгарский телеканал извинился перед Киевом за карту Украины без Крыма

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Болгарский телеканал bTV принес Киеву официальные извинения за показ в эфире карты Украины без Крыма, сообщило посольство Украины в Болгарии со ссылкой на украинского посла в этой стране Николая Балтажи.

"Наконец-то получено письменное извинение со стороны руководства национального телевидения bTV за размещение карты Украины без Крыма. Попытки посягательства на территориальную целостность Украины обречены на провал", — приводит посольство слова украинского дипломата на странице в Facebook.