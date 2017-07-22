Упавший в обморок глава погранслужбы Украины проходит обследование

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко, который потерял сознание во время выступления президента Белоруссии в Киеве, провел ночь под присмотром врачей, его состояние стабильное, сообщил его помощник, пресс-секретарь пограничной службы Олег Слободян.

Накануне во время выступления Александра Лукашенко в Киеве по итогам встречи с лидером Украины Петром Порошенко одному из мужчин, который находился в зале среди официальных лиц, внезапно стало плохо, его буквально вынесли из зала. Позже стало известно, что это был Назаренко, его госпитализировали.

"Ночь он провел под надзором врачей, сейчас его состояние стабильное, все жизненные показатели в норме, поэтому будем надеяться, что он восстановится в ближайшее время и продолжит выполнять свои обязанности. Сейчас он еще проходит обследование, поэтому пока делать какие-то прогнозы тяжело, но мы надеемся на лучшее", — сказал Слободян в субботу в эфире телеканала "112 Украина".