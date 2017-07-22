КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Активистке Femen Анджелине Диаш, которая в пятницу в обнаженном виде попыталась сорвать церемонию подписания документов президентами Украины и Белоруссии, предъявили подозрение в хулиганстве, в субботу ей планируют избрать меру пресечения, сообщил ее адвокат Ярослав Яценко в Facebook в субботу.
"На месте я узнал, что с нарушением права на защиту ей вручили уведомление о подозрении без адвоката — после того, как уехал бесплатный адвокат, от которого она письменно отказалась с письменным заявлением о том, что она желает, чтобы ее защищал ее собственный адвокат. Инкриминируют часть третью статьи 296 УКУ — хулиганство, соединенное с сопротивлением представителю власти", — написал адвокат.
Также он сообщил, что правоохранители обещают подать в субботу в Печерский суд Киева ходатайство об избрании меры пресечения, заседание суда планируется в этот же день.
Яценко также пишет, что ночевала активистка в изоляторе временного содержания.