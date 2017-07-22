Украинские власти сообщили о ранении женщины и трех детей в Марьинке

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Четыре человека, среди которых трое детей, ранены в Марьинке Донецкой области в результате обстрелов, сообщил в ночь на субботу глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

По его данным, накануне поздно вечером в Марьинке 56-летняя женщина получила ранение бедра в результате взрыва мины или снаряда у нее во дворе. По данным губернатора, женщину направили в больницу, ее состояние стабильное.

Кроме того, в Марьинке ранены трое детей в результате разрыва мины во дворе, где они находились.

"Из Марьинки, к сожалению, продолжают поступать печальные сообщения: на улице Молодежной ранены трое детей – 19-летняя Аня, 14-летний Ваня и 3-летняя Тамара. Мина упала во дворе, где на то время находились дети. Они получили осколочные ранения. К счастью, нетяжелые, их жизни ничто не угрожает", — написал Жебривский, добавив, что детей доставили в больницу.

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