Украинские власти сообщили о ранении женщины и трех детей в Марьинке

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Четыре человека, среди которых трое детей, ранены в Марьинке Донецкой области в результате обстрелов, сообщил в ночь на субботу глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
Кроме того, в Марьинке ранены трое детей в результате разрыва мины во дворе, где они находились.
"Из Марьинки, к сожалению, продолжают поступать печальные сообщения: на улице Молодежной ранены трое детей – 19-летняя Аня, 14-летний Ваня и 3-летняя Тамара. Мина упала во дворе, где на то время находились дети. Они получили осколочные ранения. К счастью, нетяжелые, их жизни ничто не угрожает", — написал Жебривский, добавив, что детей доставили в больницу.
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