Президент Туркмении назначил прокурора Ашхабада главой столичного района

АШХАБАД, 22 июл — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Президент Гурбангулы Бердымухамедов перевел прокурора Ашхабада Довлета Ташлиева на должность главы Копетдагского района столицы, сообщают в субботу местные СМИ.

Указы главы государства об освобождении Ташлиева от должности городского прокурора и назначении главой районной администрации опубликованы в правительственных газетах страны. При этом весь руководительский корпус Туркмении, с разрешения главы государства, с 11 июля по 1 августа находится в трудовом отпуске.

Должность главы администрации Копетдагского района Ашхабада была вакантной с 9 июля, когда указом президента страны Азимберди Анначарыев без объяснения причин был освобожден от этой должности.

В Туркмении 2017 год проходит под знаком подготовки Ашхабада к проведению в сентябре V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В городе развернуты беспрецедентные по своим масштабам работы по благоустройству. Предстоящие соревнования рассматриваются и как главный экзамен на профпригодность руководителей, отвечающих за положение дел в столице и других отраслях, отвечающих за проведение этих соревнований.