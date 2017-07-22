В Луганске прошли военные учения по противодействию диверсантам

ЛУГАНСК, 22 июл — РИА Новости. Военные учения по противодействию силам специальных операций и диверсионно-разведывательным группам прошли в Луганске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"В ходе учений была отработана тактика обезвреживания диверсионно-разведывательных групп и сил специальных операций ВСУ на примере условного нападения на здание военного комиссариата, а также освобождение заложников", — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В пресс-службе Народной милиции пояснили, что, по легенде учений, произошло нападение на здание военного комиссариата и захват заложников. Уточняется, что в тренировке приняли участие военнослужащие Народной милиции, сотрудники МВД, МГБ и МЧС Луганской народной республики.

"Наши граждане ощущают на себе террористическую угрозу, нависшую со стороны киевских властей. Недавние взрывы в центре города Луганска – свидетельство тому. Исходя из этого проводятся регулярные тренировки всех силовых ведомств", — рассказал журналистам министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, присутствовавший на тренировке лично.

По его словам, подобные тренировки будут проводиться и далее. "Бойцы показали, как всегда, себя с отличной стороны, прекрасно сработали", — подчеркнул Корнет.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>