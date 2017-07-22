В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2

РИМ, 22 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на субботу в центральной Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 04.13 (05.13 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 14 километров от земной поверхности на границе между провинциями Аквила, Риети и Терамо. Речь идет о районе близ города Аматриче, который был практически полностью разрушен в результате сильного землетрясения 24 августа прошлого года.

Колебания земной поверхности явственно ощущались жителями ряда местных населенных пунктов, в том числе города Риети. По информации национальной службы гражданской обороны, данных о жертвах и разрушениях нет.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Италии в ночь на 24 августа 2016 года, разрушения были зафиксированы в трех областях: Лацио, Марке и Умбрии. Жертвами стихийного бедствия тогда стали 298 человек, несколько сотен получили ранения, более 3 тысяч лишились крыши над головой.