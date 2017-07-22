В ЛНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки

ЛУГАНСК, 22 июл — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки нарушили режим тишины, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За минувшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 мм, БМП, гранатометы (АГС, СПГ) и стрелковое оружие", — сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 64 снаряда, обстрелы велись в районе населенных пунктов Логвиново и Калиново. "Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

Украинские силовики, в свою очередь заявили в субботу, что ополченцы за минувшие сутки 11 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, один военный погиб, еще двое получили ранения.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили перемирие", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

Как утверждают силовики, огонь велся из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. По их данным, обстрелу подверглись населенные пункты Марьинка, Гнутово, Широкино, Верхнеторецкое и Крымское.