В ЛНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки

ЛУГАНСК, 22 июл — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки нарушили режим тишины, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 64 снаряда, обстрелы велись в районе населенных пунктов Логвиново и Калиново. "Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.
Украинские силовики, в свою очередь заявили в субботу, что ополченцы за минувшие сутки 11 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, один военный погиб, еще двое получили ранения.
"Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили перемирие", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.
Как утверждают силовики, огонь велся из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. По их данным, обстрелу подверглись населенные пункты Марьинка, Гнутово, Широкино, Верхнеторецкое и Крымское.