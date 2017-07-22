Спайсер рассказал, с чем связано его увольнение

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Покинувший пост пресс-секретаря президента США Шон Спайсер рассказал в эфире телеканала Fox News, что принял решение об уходе в интересах всей администрации, чтобы освободить место для работы нового директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи.

Президент США Дональд Трамп в пятницу принял отставку Шона Спайсера, который являлся пресс-секретарем президента после победы на выборах. Освободившееся место пресс-секретаря и главы пресс-службы Белого дома заняла заместитель Спайсера Сара Сандерс. По данным СМИ, причиной увольнения Спайсера стало его несогласие с решением президента выдвинуть на должность директора по коммуникациям финансиста Энтони Скарамуччи.

"Он (президент) хотел привести новых людей, чтобы наладить работу в сфере коммуникаций, и после обдумывания я рекомендовал президенту, чтобы я дал Энтони (Скарамуччи) и Саре (Сандерс) чистый путь для начала работы", — сказал Спайсер, отметив, что думает, что его "решение о том, чтобы позволить этим двоим работать без меня на их пути, будет наилучшим образом служить интересам администрации".

Спайсер рассказал, что Трамп был не согласен с его решением об уходе, не хотел его ухода и проявил щедрость и заботу о будущем Спайсера и его семьи.

Экс-пресс-секретарь, который будет оставаться в администрации на протяжении августа, сообщил, что пока не принял решение о своей дальнейшей работе и посвятит первое время семье.

Спайсер отрицательно ответил на вопрос о том, думал ли он об увольнении задолго до принятия решения и сказал, что "не сожалеет" о своей работе в администрации и благодарен за нее президенту.