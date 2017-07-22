Спайсер рассказал, с чем связано его увольнение

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Покинувший пост пресс-секретаря президента США Шон Спайсер рассказал в эфире телеканала Fox News, что принял решение об уходе в интересах всей администрации, чтобы освободить место для работы нового директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи.
"Он (президент) хотел привести новых людей, чтобы наладить работу в сфере коммуникаций, и после обдумывания я рекомендовал президенту, чтобы я дал Энтони (Скарамуччи) и Саре (Сандерс) чистый путь для начала работы", — сказал Спайсер, отметив, что думает, что его "решение о том, чтобы позволить этим двоим работать без меня на их пути, будет наилучшим образом служить интересам администрации".
Экс-пресс-секретарь, который будет оставаться в администрации на протяжении августа, сообщил, что пока не принял решение о своей дальнейшей работе и посвятит первое время семье.
Спайсер отрицательно ответил на вопрос о том, думал ли он об увольнении задолго до принятия решения и сказал, что "не сожалеет" о своей работе в администрации и благодарен за нее президенту.