ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил на форуме по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо), что КНДР стоит на пороге клуба ядерных держав.
Он заявил, что, очевидно, "мы видим, что с каждым запуском, вероятно, поступает много исследовательской информации" и Северная Корея "становится реальной угрозой для США".
Глава нацразведки отметил, что "поведение, которое (лидер КНДР) демонстрирует на публике, дает основание для некоторых вопросов о том, кто он, как он действует".
"Наша оценка говорит о том, что хотя он является очень необычным типом людей, он не сумасшедший", — сказал Коутс, подчеркнув, что США считают, что Ким Чен Ыном движет "стремление выжить".