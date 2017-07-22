ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил на форуме по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо), что КНДР стоит на пороге клуба ядерных держав.

"Им надо проделать кое-какую работу, чтобы, думаю, пройти через двери (ядерного) клуба", — заявил Коутс, отвечая на вопрос о том, "пора ли считать КНДР членом клуба ядерных держав и относиться к ней соответственно". "Они очень последовательны в достижении этой цели", — отметил глава нацразведки.

Он заявил, что, очевидно, "мы видим, что с каждым запуском, вероятно, поступает много исследовательской информации" и Северная Корея "становится реальной угрозой для США".

Трансляция его выступления велась на сайте форума.

Глава нацразведки отметил, что "поведение, которое (лидер КНДР) демонстрирует на публике, дает основание для некоторых вопросов о том, кто он, как он действует".

"Наша оценка говорит о том, что хотя он является очень необычным типом людей, он не сумасшедший", — сказал Коутс, подчеркнув, что США считают, что Ким Чен Ыном движет "стремление выжить".